¿Fue un error que Ana Patricia Gámez dejara Despierta América?

Dicen que el programa "Enamorándonos" no está funcionando

Ana Patricia Gámez salió de Despierta América, el programa matutino de Univision, para convertirse en la conductora de “Enamorándonos”. Show que está bajo la conducción estelar de Rafael Araneda. Sin embargo dice que el público se queja de no verla mucho conduciendo, y ahora hay rumores de que el programa no está funcionando y que los rating no están siendo los que se esperaban.

Ante lo anterior son muchos los que podrían cuestionarse si fue un error que Ana Patricia dejara Despierta América. Sobre todo porque el público no se tomó bien su ausencia. Hubo quienes empezaron a pedir la salida de otros miembros del equipo, para poder tener la inclusión, de nuevo, de Gámez.

Sin embargo, esto parece que no será posible. Ana Patricia continúa con Enamorándonos, y Despierta América mantiene su plantilla con la incorporación oficial de Raúl González.

Sobre los problemas en Enamorándonos, fue el periodista Alex Kaffie el que reveló la información a través de sus redes sociales. El periodista contó que debido a que el show no despega en audiencia la cadena solicitó la presencia, inmediata, de Magda Rodríguez, productora del Programa Hoy, quien conoce el programa porque ella trabajó en la producción del que se realizara en TV Azteca.

De momento se sabe que Univision está desesperado porque la producción rinda frutos, y por esto muchos se pregunta qué podría pasar con Ana Patricia y su futuro en la televisión, si es que el programa llegase a ser cancelado.