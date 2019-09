Llamaron al 911: Kris Jenner es maltratada por el equipo de seguridad de Kim Kardashian

Parece que al no reconocerla ejercieron la violencia en su contra

El equipo de seguridad de Kim Kardashian parece no haber reconocido a Kris Jenner, razón por la que le negaron el acceso a la casa de su propia hija, pero para esto parece que ejercieron cierto grado de violencia sobre ella. Los hechos de momento no están del todo claros.

El incidente pasó a mayores, ya que según informó Khloé Kardashian hasta tuvieron que llamar al 911, y Kris tuvo que ser atendida por los paramédicos, ya que incluso una ambulacia fue trasladad al lugar.

“Tu equipo de seguridad ha abordado a mamá, hemos llamado al 911, es una locura, la ambulancia está en camino”, le dice Khloé a su hermana mayor. Kim en medio del desconcierto decide ver los vídeos de seguridad y se ha quedado con la boca abierta.

Parece que todo este penoso incidente se verá en un nuevo episodio de Keeping Up With the Kardashians.