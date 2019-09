Muere J. Michael Mendel, productor de “Los Simpson”

J. Michael Mendel fue productor de “Los Simpson” y “Rick and Morty”, falleció este martes 24 de septiembre, por causas que aún no han sido reveladas por la familia.

El co-creador de “Rick y Morty” Justin Roiland, habló en su cuenta de Twitter sobre la pérdida de Mendel: ” Mi amigo, socio y productor de línea Mike Mendel falleció. Estoy devastado. Mi corazón está triste por su familia. No sé qué voy a hacer sin ti a mi lado, Mike. Estoy destruido”. expresó el productor.

My friend, partner, and line producer Mike Mendel passed away. I am devastated. My heart breaks for his family. I don’t know what I’m going to do without you by my side Mike. I’m destroyed.

— Justin Roiland (@JustinRoiland) 23 de septiembre de 2019