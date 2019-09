Oribe Peralta no festejará si le anota al América, ¡pero tiene un año sin gol!

Primero que vuelva a marcar y luego que piense en la celebración

El próximo sábado, Oribe Peralta volverá a la que fue su casa por muchos años cuando jugaba para América: el Estadio Azteca; sin embargo, pese a que tiene muchas ganas de anotarle a su ex equipo, declaró que probablemente no festejaría tal logro. Aunque la verdadera noticia sería que marcara un gol, puesto que tiene más de un año que no lo hace.

“Siempre los disfrutas, hacer goles siempre va a ser una alegría muy grande tanto para ti como para los que juegan contigo. Estoy ansioso por esa sensación de ir al Azteca, quiero ver que estoy vivo, que por alguna razón aún sigo aquí. Si me toca anotar, no creo que lo festeje“, dijo el delantero en entrevista para ESPN.

Respecto al sabor especial que tiene este partido, el de mayor rivalidad del futbol mexicano, y que ahora vivirá estando del lado rojiblanco, también opinó. Además, recalcó que sólo tienen una cosa en mente: la victoria.

“Los Clásicos son complicados por el entorno, porque la gente le apasiona, porque tenemos que ganar, porque es un momento importante para nosotros, tenemos que sumar los puntos”, agregó.

Algo que la afición de América y de Chivas se sigue preguntando es qué lo impulsó a tomar la decisión de cambiar de camiseta e irse con el acérrimo rival, y “El Hermoso” respondió que lo hizo por su bienestar y el de su familia.

“Hubo una negociación y siempre pensando en mi familia, que es lo mejor para ellos y para mí. Estoy bien contento, tratando de adaptarme. He encontrado un grupo sano y muy maleable para poder ayudarnos”, finalizó.

