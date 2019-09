Encuentran pintura de más de $6 millones en la cocina de una mujer

View this post on Instagram

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan yaşlı bir kadının duvarında asılı duran tablonun Floransalı ünlü ressam Cimabue'nin eseri olduğu ve değerinin de 6 milyon euroyu (yaklaşık 37 milyon 500 bin TL) bulduğu tespit edildi.

"İsa ile alay" adlı tablonun 13. Yüzyılda Cimabue'nin yaptığı bir dizi resimden birisi. Tabloyu yıllardır evinin mutfağında duvarda asılı tutan kadın, tablonun değerlemesini yapmak için uzman kişilere danıştığında gerçek ortaya çıktı. Fransız Le Figaro gazetesine konuşan sanat uzmanı Eric Turquin, tablonun orijinal olduğunun kesinleştiğini söyledi ve "Bu tablo aynı elden çıkmış" diyerek eserin Cenni di Pepo olarak da bilinen ressam Cimabue'ye ait olduğunu ortaya çıktı.