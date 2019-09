Los alarmantes mensajes en WhatsApp de la youtuber paisa Daniela Patiño, asesinada en México

"Me van a matar", advirtió la colombiana quien habría sido víctima de una red de trata de mujeres

Las autoridades colombianas creen que la youtuber paisa Daniela Patiño hallada muerta en México era víctima de una red de trata sexual.

La joven de 22 años, muy popular en Israel por sus videos en las redes, vivió con sus padres en el municipio de Bello, Antioquia, hasta el pasado 16 de agosto.

Ese día, supuestamente, llegaría a España para expandir su carrera.

“Me dijo: ‘mamá me das un abrazo’ y yo le respondí: ‘no te lo voy a dar porque no quiero que te vayas’. Yo la abracé y ya presentía lo que se venía, pero no creía que fuera tan fatal”, contó Martha Hinestrosa, madre de la víctima a Noticias Caracol.

La joven, supuestamente, llegó al país europeo a eso de las 4:30 a.m. Seguidamente, le envió un video a su padre Elkin Patiño en el que le dijo que se encontraba en el Museo de Frida Kahlo.

Sin embargo, con el pasar de los días se supo que la muchacha nunca viajó a España.

Aparentemente, Patiño había sido engañada por una amiga y sometida a los abusos de una red de trata de personas.

“Que eso allá era una trata de blancas y ella se escapó, entonces me mando un pantallazo diciéndome: ‘mire esta es la dirección, si de pronto me matan me encuentra en esta dirección, llame a la Policía’”, expresó el padre.

Unos mensajes por WhatsApp enviados por la youtuber desde Guatemala habrían alertado sobre su fatal destino.

A continuación parte de la comunicación con sus padres:

– Me van a matar.

– Si me matan, denuncias a este lugar.

– Por la zona 10 de Guatemala o carretera El Salvador”.

– Daniela, no es fácil conseguir 3 millones de pesos en un abrir y cerrar de ojos. Sin hacer muchas preguntas.

– Entonces llame a la policía

– Daniela usted está en otro país y la rigen las normas de ese país. Tiene que llamar usted

– Bueno apa

El cuerpo de la colombiana fue hallado en Playa del Carmen, México, donde supuestamente, se encontraría con un amigo que conoció en Israel donde había grabado muchos de sus videos el año pasado.

Sus padres perdieron toda comunicación con la chica el 10 de septiembre. Siete días después, el amigo, cuya identidad se desconoce, la reconoció por unas fotos de un medio local, en el que reportaban el hallazgo de un cadáver.

No han habido arrestos como resultado de la investigación.