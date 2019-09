Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

El Blue Man group viene a ponerle color a la ciudad, Mario Aguilar trae su humor y Alejandro Sanz sus baladas

Jueves 26

Show de Blue Man Group

El singular espectáculo de Blue Man Group viene por una corta temporada al teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles), donde presentará su show Speechless, en el que su directora, Jenny Koons, una reconocida teatrera y activista, hace gala de su experiencia en disolver las fronteras espaciales. Apto para personas de todas las edades. Martes a viernes 8 pm; sábado 2 y 8 pm, y domingo 1 y 6:30 pm. Termina el 6 de octubre. Boletos $39 a $99. Informes (323) 468-1770 y hollywoodpantages.com.

Terror con nostalgia

Los jueves de septiembre y octubre, las Halloween Horror Nights de Universal Studios (100 Universal City Plaza, Los Angeles) se convierten en Throwback Thursdays, donde los asistentes pueden lucir sus mejores estilos ochenteros. La bienvenida está a cargo de Chucky mientras que Beetlejuice es el alma de una fiesta que incluye música en vivo y de DJ. Se proyectarán videos de los ochenta y se venderá comida de la época. Incluido en el precio de admisión. Boletos $64 a $97. A partir de las 7 pm. Informes halloweenhorrornights.com.

Cien años de la Huntington

Como parte de los festejos de los cien años de la Huntington Library (1151 Oxford Rd., San Marino), se presenta “Nineteen Nineteen”, una exhibición que examina la institución y su fundación a través del prisma de un solo y tumultuoso año (1919). Despliega más de 250 objetos que fueron extraídos de la biblioteca y de la colección de arte del museo, entre ellos libros raros, pósters, esculturas, fotografías, pinturas y diarios. Entre los objetos más valiosos se encuentra un manuscrito realizado por Benjamin Franklin. Termina el 20 de enero. Abierto todos los días de 10 am a 5 pm., cerrado los martes. Entrada $13 a $25. Informes (626) 405-2100 y huntington.org.

Viernes 27

Ballet para niños

En la historia de Peter and the Wolf, un niño travieso engaña a los aldeanos con que se acerca un lobo hasta que ya nadie le hace caso porque se dan cuenta de que los está engañando. Así que cuando en verdad se acerca el animal, ya nadie le cree, lo que acarrea terribles consecuencias. El cuento, con música de Prokofiev, será presentado en forma de ballet en el teatro El Portal (5269 Lankershim Blvd., North Hollywood). Se presenta con un despliegue de danza contemporánea. Viernes 8 pm; sábado 2 y 7 pm, y domingo 2 pm. Boletos $29. Informes (818) 508-4200 y elportaltheatre.com.

Comedia chicana

Frankie Quiñones es un estandupero que se ha hecho popular por su trabajo como caracterizador, pero también por su personaje de Creeper, un cholo reformado que ahora es gurú de bienestar físico. Los videos de este comediante han sido sensaciones que se han hecho virales, pero además de su trabajo sobre las tablas, también actúa en la televisión; su próxima participación será en la comedia “The Dress Up Gang”. Ofrecerá un show en el teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles), donde interpretará a varios de sus famosos personajes. 7 pm. Boletos $25 a $32.50. Informes (213) 388-1400 y wiltern.com.

Sábado 28

Comedia en español

Mario Aguilar se hizo famoso cuando subió un video a sus redes sociales en el que imitaba con una peluca y un tono de mujer los regaños y reproches de su mamá. Ahora, este tijuanense de 23 años goza de legiones de seguidores en todas sus cuentas de redes sociales, y sus fans son de regiones tan remotas como Chile, Argentina, El Salvador y Guatemala. Trae su gira “¿Celosa yo? ¡Jamás!”, al Fox Performing Arts Center (3801 Mission Inn Ave., Riverside). 8 pm. Boletos $39 a $64. Informes (951) 779-9800 y riversidelive.com.

Carlos Peña en concierto

En 2007, Carlos Peña ganó el segundo lugar en el reality “Latin American Idol”. Luego de su triunfo grabó el álbum “Con una canción”, que fue tan popular que lo posicionó como el artista más exitoso de este concurso. Ahora, el cantautor guatemalteco regresa para ofrecer un show en el teatro Luckman (5151 State University Dr., Los Angeles) junto con su Big Band. 8 pm. Boletos $30 a $50. Informes (323) 343-6600 y luckmanarts.org.

‘Terror’ para chicos en Knott’s

No todo es tan terrorífico en Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) en esta temporada. El parque tiene una versión de Halloween para niños, el Knott’s Spooky Farm, que incluye decoración y diversión malvada en cada esquina. Habrá estaciones para trick-or-treat, decoración de calabazas, concurso de disfraces, oportunidad de tomarse fotos con los personajes de los Peanuts, exhibición de insectos, magos que merodearán por el parque y teatro musical, entre otras actividades. 9 am a 5 pm hasta el 27 de octubre, y el 31 de octubre de 10 am a 5:30 pm. Boletos $49 en línea; $84 en la puerta. Informes (714) 220-5200 y knotts.com.

Domingo 29

Día de Batman

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) celebrará al “Cape Crusader” en el vehículo que más le gusta, el Lamborghini. La fiesta en honor de Batman por sus 80 años de existencia incluye una exhibición en la que todos los autos de todas las marcas son bienvenidos. Como parte del festejo, el museo sacará de su bodega el Batcycle de Lego. Las primeras cien personas recibirán un póster del Batimóvil de edición limitada. Habrá café y bagels gratis para los asistentes. 8 a 11 am. Boletos $11 a $16. Informes (323) 930-2277 y petersen.org.

Sanz en concierto

Alejandro Sanz pisará el sur de California, el teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) con su tour La Gira, en la que presenta lo más representativo de su repertorio. Los conciertos del artista español han sido sold out en lugares como Nueva York, Chicago y Miami. Luego de dos fechas más en Estados Unidos, el cantante viaja al sur para actuar en al menos una veintena de teatros de todo México. 7:30 pm. Boletos $49.50 a $300. Informes (213) 763-6030 y microsofttheater.com.