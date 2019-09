Clarissa Molina, de El Gordo y la Flaca, más sexy con su crop top negro

View this post on Instagram

🎉 Celebrando mis 28 años!!!! Quiero agradecer a todos ustedes que se han tomado un momento de su día para desearme un feliz cumple. Gracias por cada una de sus palabras. Los quiero mucho! Sigo soñando, luchando por mis metas y alcanzar todo lo que me proponga en el nombre de Dios. 🙏🏼 I’m 28 years old! Yasss! Thank you everyone for the good energy! ✨ Now more than ever I will keep working really hard to accomplish my goals. #clarissamolina #agradecida #28yearsold Photo y Hair @santi_vlxz & Makeup mi querido @andresfelipeofficial ❤️