Miles de inmigrantes más tendrán que esperar en México aunque huyan de un “miedo creíble”

Quienes no pasen la entrevista para corroborar dicho "miedo", serán deportados directamente

El gobierno del presidente Donald Trump anunció este lunes que miles de migrantes que pasen la entrevista de “miedo creíble” o “razonables” también tendrán que esperar en México, bajo el Protocolo de Protección al Migrante (MPP) conocido como ‘Quédate en México“. Hasta ahora, estas personas podían esperar en Estados Unidos.

El director interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kevin McAleenan, fue el encargado de trasladar el cambio durante una entrevista en el Consejo de Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations). MaAleenan dijo que las familias centroamericanas que no pasen la entrevista serán directamente deportadas y que las que tienen un reclamo de miedo creíble, podrán esperar bajo el MPP en México”. Por tanto, aclaró el secretario, “no se quedarán en el lado estadounidense de la frontera”.

El jefe de DHS dijo que también habían descartado la opción de que estas familias se queden en los albergues del país porque, según asegura, en este momento no podemos completar los procedimientos de inmigración en los 21 días que tenemos por orden judicial”. El Acuerdo Flores de 1997 no les permite tener a menores detenidos durante más de tres semanas.

La nueva ley no aclara qué pasará con quienes ya demostraron un “temor razonable” y están actualmente en libertad. Estas personas bien han pagado una fianza o bien esperan con un grillete en el tobillo su audiencia ante un tribunal migratorio.

En muchos casos, esta ley expondría a los migrantes a un peligro incluso mayor al que les hizo huir de sus países.

