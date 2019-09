Despechada pero con estilo, así brinda Danna Paola durante sus noches de copas

La cantante está en boca de todos por publicar un video en donde brinda por un hombre que al parecer no le pagó muy bien

La actriz Danna Paola da de qué hablar en redes sociales tras publicar un video en el cual se le ve un poco pasada de copas y brindando por un misterioso hombre.

El clip rápidamente se convirtió en tendencia por la forma en que la cantante se expresó:

“Brindo porque brindar es precioso, no por lo mucho que me quiso sino por lo pendeja que me hizo. Brindemos por él, por su madre también y por la hija de puta que esta con él. ¡Salud!” dijo la cantante.

En mi próxima borrachera voy a brindar a lo Danna Paola 😂😂😂 pic.twitter.com/dqPywdSVOM — Juliantina Nauuu 🤡 (@JuliantinaNauuu) 28 de septiembre de 2019

Algunos fans se identificaron y no se hicieron esperar los comentarios en donde ya prometen que en sus próximas noches de parranda brindarán al estilo de Danna Paola. Mientras que otros seguidores aseguran que ese brindis fue dedicado a “Pablo” el misterioso chico que busca la cantante en uno de sus videos más recientes titulado “Oye Pablo”.

Mientras se conoce al dueño del despechado festejo, la protagonista de “Élite” se encuentra de estreno, pues hace uso días se estrenó su nuevo video “Subtitulos” en colaboración con el cantautor venezolano Lasso y que ya se encuentra disponible en su canal de videos.