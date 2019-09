Tras micro tanguita, Marjorie de Sousa aparece en traje de baño revelador

View this post on Instagram

Cuando decides soltar 🙌🏻 permites que las cosas maravillosas lleguen a tu vida, que la gente que realmente vale la pena te toque el alma, que tu camino se llene de más bendiciones. El creador te muestra que sigue a tu lado en cada uno de esos detalles. No rendirte en el momento en que Justo crees que ya no das más ❤️ ahí es donde más debes apretar y sacar las ganas. #lavidaesunhermosoregalo #marjoriedesousa #mamoatriunfa #meamo #teamo #merespeto #terespeto #Diosconmigo #sol #brillandofuerte