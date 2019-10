Quién fue y por qué perdió la vida el Dr. Frank Meza

El 4 de julio el Dr. Frank Meza se quitó la vida luego de varias semanas de ataques (bullying) cibernéticos porque supuestamente había hecho trampa en el maratón de Los Ángeles en la categoría de 70 años. La noticia se hizo viral y tuvo impacto mundial al grado que dejó sin padre, esposo y abuelo a la familia Meza, y a la misma comunidad latina en California la dejó sin un aliado en la medicina, un hombre que había luchado en las últimas cinco décadas para eliminar las disparidades de salud entre las comunidades de color.

La última vez que Paúl (Pablo) Ruiz habló con el Dr. Frank Meza fue para compartirle que había sido aceptado en la escuela de medicina, que su sueño de convertirse en doctor se estaba haciendo realidad, pero principalmente, para darle las gracias por hacerle creer que un estudiante hispano, y sin muchos recursos, si podía convertirse en doctor.

“Recuerdo que siempre estaba disponible en el teléfono para contestar cualquier pregunta que teníamos, o para darnos palabras de aliento y explicarnos de la gran necesidad de doctores latinos en el país”, dijo Ruiz, quien espera graduarse de la escuela de medicina de la Universidad del Estado de Michigan en el 2021.

Para mala suerte del estudiante, Ruiz ya no volvería a ver con vida al Dr. Meza, quien se suicido el 4 de julio del 2019.

El Dr. Héctor Flores, un reconocido médico del sur de California y viejo amigo de la familia Meza, dijo que él había hablado con el doctor una semana antes de la tragedia, y en ningún momento sintió señales de depresión o mal estar, es más, lo vio como siempre, optimista y ese día el Dr. Meza le aseguró que todo estaría bien.

El Dr. Flores conoció al Dr. Meza en 1977, cuando había ingresado a la facultad de medicina de la Universidad Davis. Fue precisamente ahí donde conoció sobre la clínica comunitaria Tepati que el Dr. Meza había fundado con otros doctores en 1974, no solo para que los estudiantes de medicina pudieran hacer su servicio en la clínica, sino para servir a una de las comunidades latinas de bajos recursos que vivían cerca de la universidad.

Fue ese modelo de la clínica Tepati y las interminables pláticas con el Dr. Meza lo que en 1988 llevarían al Dr. Flores a abrir la clínica Family Care Specialist, en el Este de Los Ángeles. Esta clínica ha podido servir a miles de residentes, en su mayoría hispanos, inmigrantes y de bajos recursos, pero todo esto, enfatiza, en gran medida es gracias a la inspiración del Dr. Meza, quien le enseñó la importancia de adaptar los modelos médicos más modernos para las comunidades que más carecían de cuidado médico.

El Dr. Flores indicó que el Dr. Meza le ayudó a entender todos los aspectos que rodean la salud que son determinantes para un buen servicio, desde las cuestiones económicas y de investigación de datos que permitan traer fondos y crear programas específicos para las minorías, particularmente la latina, que tienen costumbres, dietas y hábitos muy diferentes de la población en general.

Agregó que gracias a las investigaciones del Dr. Meza en Kaiser Permanente, muchos programas de ayuda se lograron establecer en las comunidades migrantes, pero también para atraer a más jóvenes a las áreas de medicina, que mucha falta hacen.

En el momento de la entrevista con el Dr. Flores, ya había pasado un mes de la muerte del Dr. Meza, pero todavía estaba en estado de shock, no lo podía creer.

Efraín Talamantes, doctor de medicina interna y director del Instituto de Equidad en AltaMed, dijo que él escuchó al Dr. Meza en la última conferencia que dio el 29 de junio, cinco días antes de su fallecimiento.

Por momentos, al Dr. Talamantes se le quebraba la voz al hablar de lo sucedido a su amigo, colega y mentor, quien siempre, subrayó, los inspiró a hacer cosas que beneficiaran a la comunidad.

“El siempre decía. ‘Yo estoy aquí para ayudarles a ayudar mejor a la comunidad’”, expresó el doctor Talamantes, quien calificó la muerte del Dr. Meza como una gran pérdida, no solo para sus familiares y amigos, sino para la comunidad latina en general, aunque principalmente para las personas de bajos recursos que no tienen seguro médico, no hablan inglés o que por alguna razón no tienen acceso al servicio de salud.

Como era costumbre, dijo Talamantes, durante su última conferencia el Dr. Meza volvió a recordarle a los presentes de la responsabilidad que cada una de las personas dedicadas a la salud llevaba en sus hombros, “aunque ha habido muchos avances en el tema de la salud, todavía hay mucho por hacer para servir mejor a las minorías”, indicó.

El Dr. Talamantes subrayó que ese compromiso que el Dr. Meza sentía por la comunidad, en gran parte venía porque él había perdido a su padre del cáncer del hígado a sus cuatro años, había crecido como único hijo de una madre viuda y costurera sin muchos recursos, y al mismo tiempo, había experimentando el racismo que se vivía contra los mexicanos en los 60s, al grado que su casa fue una de las derrumbadas en Chavez Ravine para darle paso a la construcción de un estadio de béisbol (Dodgers).

“Lo que le puedo decir ahora es que el Dr. Meza nos abrió el camino no solo a mí, pero a varias generaciones de médicos, e incluso, le aseguro que en estos momentos decenas o cientos de alumnos están en las clases de medicina porque Frank los inspiró”, expresó Talamantes. “Frank estaba bien consciente de esa gran necesidad de doctores que fueran bilingües y entendieran la cultura, es por eso que él siempre contestaba su teléfono, no importa la hora o la ocasión, si era para escuchar a un estudiante, él siempre contestaba”.

Llevó la salud hacia fuera del consultorio

Cástulo de La Rocha con un poco de molestia, tristeza y claramente dolido por la pérdida del Dr. Frank Meza, dijo a La Opinión que fue una gran injusticia la forma en cómo partió de este mundo el doctor que tanto bien le hizo a la comunidad.

“El era un estudioso del sistema de la salud y de la comunidad, sabía que los malestares de las personas no solo terminan con una visita al doctor”, dijo De la Rocha.

“Él llevó la medicina afuera de los consultorios, sabía que, para tener una comunidad saludable, era importante conocer a los pacientes, sus hábitos, sus tradiciones, alimentación y todos los problemas que le afectan socialmente, particularmente a las comunidades de bajos recursos”, subrayó.

En cuanto se enteró de la partida de su amigo, De la Rocha no dudo en escribir una carta y publicarla para que la gente supiera la diferencia que hizo el Dr. Meza en la salud de los latinos.

En la misiva se expresa que después de que el Dr. Meza terminó su entrenamiento en Kaiser Permanente, su interés en eliminar las disparidades de salud entre las comunidades de color lo llevó a involucrarse en la captura de datos de los diversos grupos étnicos y de idiomas atendidos. Gracias a sus investigaciones, ahora se pueden desarrollar programas de monitoreo de calidad entre una variedad de grupos; mientras que Kaiser Permanente es reconocido como un líder en atención culturalmente hablando.

En la carta también se indica que, durante casi cincuenta años, el Dr. Meza creó programas y lanzó organizaciones para eliminar las disparidades de salud en California y mejorar las oportunidades para los estudiantes latinos en las profesiones de la salud. “Hoy, miles de médicos latinos practican medicina y son un testimonio de sus incansables esfuerzos”.

Se agrega que “estos programas con el concepto de atención de alta calidad para todas las poblaciones de bajos recursos continuará afectando a millones de pacientes, incluso mucho después de su muerte”. La carta que fue firmada por reconocidos líderes latinos en el campo de la medicina como Héctor Flores, David E. Hayes-Bautista, Fernando Nocochea, Héctor Barreto y Efraín Talamantes.

Mañana les presentaremos la segunda y última parte de la historia que llevó al Dr. Meza al suicidio. Hablamos con su esposa y una doctora, quien nos explica algunas de las consecuencias del bullying cibernético entre adultos.