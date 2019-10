El ciberacoso no termina con el legado de un doctor preocupado por la comunidad

El Dr. Frank Meza, quien ayudó a eliminar las disparidades de salud entre las comuniddes de color en California, fue acusado de hacer trampa en el maratón de Los Ángeles en la categoría de los 70 años, pero nunca se le pudo comprobar por lo que los cientos de mensajes en la internet, que le dieron la vuelta al mundo, lo acusaban; finalmente el 4 de julio decidió quitarse la vida. A unos meses de la tragedia, su esposa platica de lo que considera fue la principal razón de la muerte de su esposo.

A Faustina Nevarez, esposa del Dr. Meza, no le cabe la menor duda de que su esposo fue víctima de acoso (bullying) cibernético y no hubo nada que pudo hacer para ayudarlo, debido a que todavía se sabe tan poco de los efectos en los adultos; además, por no haber leyes establecidas para castigar ese tipo de conducta contra los mayores de edad.

Después del maratón en Los Ángeles el 24 de marzo donde el Dr. Meza lo terminó en 2:53:10 en la categoría de 70 a 74 años, Justina Nevarez, esposa del doctor, dijo que fueron cientos de comentarios los que aparecieron en la internet contra su esposo donde se burlaban, lo atacan y trataban de manchar su reputación, luego de que dos blogueros publicarán supuestas pruebas de que el Dr. Meza había hecho trampa.

Explicó también que no solo ofendían a su esposo en la Internet, sino que también mandaron correos electrónicos a las compañías donde trabajaba preguntando cómo era posible que tuvieran a un tramposo en la empresa.

El problema se intensificó cuando empezaron a incluir los nombres y fotografías de sus hijos. Fue en ese momento donde el Dr. Meza ya no supo qué hacer, dijo su esposa, “Él estaba dispuesto hacer cualquier cosa por proteger a sus hijos”.

Nevarez dijo que los blogueros no tenían prueba de nada, todo eran meras especulaciones”, expresó. “Imagínese, un corredor de 70 años y tramposo, eso era lo que le decían los periódicos”.

En la página marathoneinvestigations.com y Let’srun.com hay alrededor de 10 artículos donde lo único que se busca

es comprobar que el Dr. Meza había hecho trampa; no obstante, en varias de las fotos no se alcanza a distinguir si la persona que los blogueros señalan es verdaderamente el Dr. Meza.

Debido a lo sensacionalista de la noticia donde simplemente se describe a un hombre de 70 años haciendo trampa en un maratón, la noticia se hizo viral y tuvo impacto mundial.

Los artículos fueron basados en vagas y supuestas investigaciones de los blogueros sin carácter oficial, pero que al final su argumento tomó fuerza porque los organizadores del Maratón de LA descalificaron al Dr. Meza, pero no por hacer trampa como los blogueros decían, sino por no llevar el número en el lugar adecuado y por salir de la ruta de la carrera a buscar un baño y no entrar por el mismo lugar.

De acuerdo a su esposa, el salir de la ruta a buscar un sanitario no es raro ya que muchos corredores lo hacen durante la carrera, además, era normal que no entrara por el mismo lugar porque dilato corriendo por la acera hasta que encontró un sanitario.

Meza siempre afirmó que había corrido las 26 millas y aunque aceptó su descalificación, retó a los organizadores del maratón para que lo siguieran en la próxima carrera y comprobaran su tiempo con sus propios ojos.

Lo único que pidió Meza a los organizadores del maratón fue no hacer pública la descalificación ya que sentía que su vida se estaba tornando miserable con tantos ataques en la Internet; sin embargo, en unas horas a su descalificación, ya había artículos escritos y los ataques y burlas continuaban.

Después de todo, el título de rompe récords era lo que menos le importaba al Dr. Meza, según su esposa, y lo único que quería es estar tranquilo, proteger a su familia y seguir corriendo e inspirando a las nuevas generaciones latinas a ser doctores para ayudar a la comunidad.

Unos días después, el 4 de julio del 2019, el cuerpo del Dr. Meza fue encontrado sin vida en el río de Los Ángeles. A su funeral llegaron más de 1,200 personas, muchos de los cuales no lo conocían personalmente, pero que habían sido impactados por sus palabras o cambios en la medicina que practicaba. El pasado lunes 16 de septiembre, Frank y Faustina hubieran cumplido 43 años de casados.

El maratón en la categoría de los 70 a74 años no hay ni un premio o reconocimiento para el ganador.

‘Bullying’ cibernético

Según StopBullying.gov, el acoso cibernético se define como un grupo de personas que utilizan medios electrónicos a través de computadoras y teléfonos móviles para atormentar, amenazar, acosar, humillar, avergonzar o atacar a otra persona.

Según la psicóloga Sandra Pisano, el acoso cibernético está tan enfocado en la juventud que se olvidan que, cualquier ser humano y a cualquier edad puede ser víctima de ‘bullying’. Y si no se tiene el apoyo adecuado, la persona puede desarrollar un cierto nivel de depresión que la llevan a realizar acciones que en sus cinco sentidos nunca hubieran realizado.

Agregó que algunas de las personas que son perfectamente normales, a causa del estrés o un trauma pudieran desarrollar ciertas características en las cuales se ven atrapados y en cuestión de minutos, pueden tomar decisiones impulsivas.

La psicóloga enfatizó que el ‘bullying’ contra los adultos es más común de lo que se piensa, aunque los más conocidos son los ataques a las celebridades o personas públicas, también los profesionales como los doctores o cualquier persona que ejerza un tipo de servicio, puede ser víctima de ataques cibernéticos.

Esta es la segunda de dos partes del artículo ‘Quién fue y por qué perdió la vida el Dr. Frank Meza’.