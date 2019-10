Zuria Vega y Aislinn Derbez sin miedo a quitarse el sostén en pro de la lactancia materna

View this post on Instagram

Las mujeres unidas somos más poderosas. Compartir esta portada con @aislinnderbez una mujer que respeto y admiro. Hacer estas fotos en un lugar lleno de mujeres y madres trabajadoras. Hizo esta portada especial, real, hormonal, femenina. La lactancia es vida. Mujeres que nutren, se reinventan y renacen. Bravo @kira_de_moda Fotos: @fabiolazamora Pelo: @jorgebeltranhair Maquillaje: @chentechapitas Styling: @gabyehrenberg @3managementmx Gracias 💕