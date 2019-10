El jugador despedido del Niza por ratero expuso sus razones en una carta

Lamine Diaby-Fadiga le robó un reloj a su compañero y ya explicó por qué lo hizo

Luego de que Lamine Diaby-Fadiga confesara su delito de robarle un reloj de 80 mil dólares a su compañero y fuera despedido del Niza de la Primera División de Francia, intentó justificar su acción en una larga misiva que publicó en redes sociales, donde se puede leer que lo hizo por celos.

“Desafortunadamente, me lesioné por muchos meses y mi vuelta a la competición fue aplazada tras recibir una tarjeta roja en un partido con el equipo sub 19. Mi situación de fracaso contrastaba con el éxito y el aura de Kasper (Dolberg), mi compañero. Me la agarré con él sin ningún motivo, quizá por celos. En vez de luchar en la cancha para competirle (el puesto), actué como un cobarde. Mi acto no estuvo guiado por un afán de lucro, sino por despecho, la frustración y el sentimiento de no estar considerado”, fue algo de lo que escribió el futbolista.

Pese a que su contrato fue rescindido, al futbolista sólo le tomó unos días encontrar acomodo de nuevo en un club francés, aunque esta vez de la Segunda División.

OFICIAL: Lamine Diaby-Fadiga, quien robó el reloj de €70.000 de Kasper Dolberg, ya es oficialmente nuevo jugador del #ParisFC firmando hasta 2023. El delantero francés llega libre procedente del Niza.#FichajesGO pic.twitter.com/XccLRKWpcx — Ligue 1 🇫🇷 (@Ligue1_Goleador) October 3, 2019

“Después de que rápidamente nos pusieran al corriente del caso, nos pusimos en contacto con Lamine, quien nos expresó su remordimiento. Este error de juventud no borra sus cualidades humanas y su integridad. Durante las negociaciones, él nos manifestó sus ganas de redimirse comportándose de forma intachable tanto dentro como fuera de la cancha”, declaró Pierre Dréossi, director deportivo del París FC, la nueva casa del futbolista de 18 años de edad.