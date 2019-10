George Salazar realiza un papel “de terror”

El actor de raíces ecuatorianas protagoniza el musical 'Little Shop of Horrors'

La carrera actoral de George Salazar comenzó tarde y no con muy buena fortuna. Fue en el último año del bachillerato cuando participó en “Little Shop of Horrors”.

“Justo cuando entré al escenario me tropecé y fue un desastre; rompí varias macetas”, contó el actor y cantante. “Todo el auditorio estaba muerto de risa”.

Eso, lejos de desmotivarlo, fue la señal de que su carrera profesional podría ser sobre los escenarios, y no salvando vidas como doctor, algo que había considerado estudiar debido a que varios miembros de su familia están dedicados a varias ramas de esa profesión.

“Me di cuenta de que como actor también podía ayudar a la gente a olvidar un mal día”, dijo. “Aquí no hay situaciones de vida o muerte, pero sí hay emociones”.

Desde ese incidente ya han pasado varios años, y el tiempo le ha demostrado a Salazar que no se equivocó en su decisión. Actualmente, y luego de una temporada en la obra “Be More Chill”, que se presentó en Broadway, actúa en el Pasadena Playhouse de Pasadena, donde hace el papel de Seymour Krelborn en “Little Shop of Horrors”.

En esta comedia musical de ciencia ficción, Salazar interpreta al empleado de una florería que alimenta a una planta con sangre y carne humana. Se trata del primer gran rol estelar que hace Salazar, algo que considera un sueño concretado.

“Es mucho trabajo porque solo tengo un pequeño descanso en la obra”, dijo. “Además hay que hacer al personaje simpático y que empatice con la gente por eso de que alimenta a la planta con carne humana, algo que no hace por dinero, sino porque quiere impresionar a una chica de la que está enamorado”.

Sea cual sea el motivo, Salazar hace un papel que nunca pensó que llegaría a interpretar debido a que siempre estuvo consciente de la escasez de actores de minorías en grandes producciones. En específico, su caso es bastante peculiar puesto que es hijo de un ecuatoriano y una filipina.

“Hubo un momento en que me sentí ansioso porque no había siquiera una manera de identificarme”, dijo el actor de 33 años. “Cuando había que marcar una opción para definir la raza no existía la de mezclada”.

La ventaja fue que creció en un ambiente multicultural y siempre seguro de que no había un sueño demasiado grande.

“Por eso quiero ser una inspiración y motivar a los jóvenes”, dijo. “Porque son el futuro”.

En detalle

Qué: ‘Little Shop of Horrors’

Cuándo: termina el 20 de octubre

Dónde: Pasadena Playhouse, 39 S. El Molino Ave., Pasadena

Cómo: boletos $25 a $96

Informes: (626) 356-7529 y pasadenaplayhouse.org