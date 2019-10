Video: Justin Timberlake y el susto que le hizo pasar Vitalii Sediuk, el “humorista de las celebridades”

Vitalii es famoso por hacer bromas de todo tipo a las estrellas

La Semana de la Moda en París es un evento lleno de encanto que convoca no sólo a personalidades del estilismo sino también del mundo del espectáculo. No obstante, a veces puede llegar a no ser tan glamoroso como parece. Y de eso puede dar fe Justin Timberlake y su esposa, la actriz Jessica Biel, que ayer vivieron allí un susto difícil de digerir.

La pareja asistió ayer por la tarde al museo del Louvre para disfrutar del desfile de la marca Louis Vuitton. Segundos después de bajar del auto, un hombre burló al personal de seguridad que rodeaba a las figuras de Hollywood, se abalanzó hacía el cantante y se sujetó de una de sus piernas. Timberlake no salía de su asombro, al igual que su esposa, quien trató de ayudarlo ante el acoso de ese desconocido.

Pero el acoso no fue de un fan del cantante y actor sino de Vitalii Sediuk, un personaje bastante cuestionado por hacer humoradas en las que los famosos son sus víctimas. El hombre se hace pasar por un periodista ucraniano y así suele irrumpir en las alfombras rojas que más estrellas convocan.

Tiempo atrás fue Will Smith una de las víctimas de Vitalii, quien trató de besarlo en 2012 y recibió un empujón del actor. En 2016 asustó a Kim Kardashian en un evento y hace poco se coló entre fans de Gigi Hadid y la levantó en el aire. Pero la modelo lo confrontó y le dio un codazo en la cara.