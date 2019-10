Enrique Guzmán asegura que no hará dueto con Frida Sofía porque no canta con cualquiera

“Yo no canto con cualquiera”, fue la declaración del artista en un programa de televisión

Enrique Guzmán se encuentra promocionando su nuevo disco y próximas presentaciones en la Ciudad de México, por lo que asistió este lunes como invitado al programa “Hoy”.

Durante la entrevista, Raúl Araiza lo cuestionó sobre los duetos que ha realizado a lo largo de su carrera artística, cuando preguntó directamente si le gustaría cantar a lado de su nieta Frida Sofía, este respondió contundente que no le interesa:

“¿Canta con Mariachi? No tengo idea… hasta que no triunfe, yo no canto con cualquiera”, aseguró el padre de Alejandra Guzmán.

Desde hace unos días, los problemas en la familia Guzmán aumentaron por lo que Enrique Guzmán y Frida Sofía decidieron poner distancia, luego de que ella filtrara en redes sociales algunas conversaciones privadas y hacer fuertes declaraciones sobre el hijo recién nacido de Luis Enrique Guzmán.

El famoso rockero también participa en la obra de teatro musical “Jesucristo Súper Estrella” en donde se presenta a lado de figuras como María José, Beto Cuevas, Erik Rubín, Leonardo de Lozanne, Kalimba y Yahir.