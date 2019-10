Houston: Surgen nuevos detalles sobre el acusado de haber asesinado al policía Dhaliwal

El sospechoso Robert Solís le mintió al oficial porque sabía que tenía una orden de arresto en su contra

HOUSTON- Minutos antes de haber asesinado a balazos al oficial Sandeep Dhaliwal el acusado Robert Solís sabía que durante la parada de tráfico él (Solís) le había dado información falsa al policía del Condado Harris.

Según un reportaje de ABC 13, Solís le llamó a una amistad minutos después del asesinato para decirle que le había disparado a un policía y que necesitaba ayuda para escaparse.

Larry Covey, en la entrevista con la televisora dijo que él (Covey) es el novio de la mujer que acompañaba a Solís el día del tiroteo.

Covey dijo que quiere dejar claro que él (Covey) no tuvo nada que ver con el incidente.

Covey fue detenido en la escena el 27 de septiembre cuando ocurrió la tragedia, pero fue liberado luego de haber sido interrogado.

Según Covey, Solís cuidaba al padre de su novia de manera voluntaria.

Luego de que Dhaliwali paró a Solís, Covey dijo que Solís le dio un hombre falso y el oficial ya lo sabía.

El oficial le dijo a Solís que le estaba mintiendo. Solís admitió que tenía una orden de arresto azul. Una orden de arresto azul significa que la persona ha violado las condiciones de su libertad condicional.

“(Solís) me llamó y me dijo que fuera por él, Que estaba en un Kroger y que había matado a un policia. Le pregunte donde lo había baleado y me dijo que en la cabeza. Yo le dije no, no puedo ir por ti. Estas muerto”, contó Covey en la entrevista.

Solís enfrenta cargos de asesinato capital.