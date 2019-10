María Levy sorprende a todos en Instagram con sensualísima foto en bikini

View this post on Instagram

Eterno, finito, estático y fugaz. El tiempo como las gotas de lluvia en un cristal. Sabio, fuerte y paciente. Donde ocurre toda primera vez. Inocente, libre y volátil. El tiempo rebobina, adelanta, detiene, guarda, borra, ama, perdona, suelta. No cuentas el tiempo; el tiempo te cuenta a ti. _ 📸 fotirris de mi chiquillo @emanueeldv que ya quiero ver