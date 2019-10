Samuel Eto’o: “Estoy enamorado de Guardiola como entrenador, pero no como persona”

El jugador camerunés elogió la forma de entrenar de Pep, pero su inspiración fue alguien más

Samuel Eto’o, ex jugador del Mallorca, Barcelona e Inter de Milan, fue alguien peculiar en la cancha y lo sigue siendo ahora que se ha retirado, sus declaraciones siguen siendo curiosas y la cuenta atrás para verlo en los banquillos, ya empezó.

“Yo estoy enamorado de Guardiola como entrenador, pero no como persona. Es el técnico que mejor me ha dado el mensaje, yo he aprendido realmente a jugar al fútbol con Guardiola. Lo interpreta mejor que ninguno. Es su manera de pasarte la información lo que le hace diferente. Es el mejor y pierde partidos, claro”

El ex estrella de Camerún, ha asegurado en varias ocasiones que busca ser entrenador profesional cuanto antes y se ha expresado de la mejor manera del entrenador catalán en más de una ocasión, sin embargo dice que si alguna vez lo logra, será más bien por la influencia de Luis Aragonés.

