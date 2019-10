El sensato y avanzado Volvo XC40 T5 Inscription

El modelo está dirigido a parejas jóvenes y a quienes ya quieren 'contraerse', quizás más a estos últimos

Este modelo tiene casi todo en materia de seguridad y tecnología. También es moderno y lujoso. Y no deberíamos tener ninguna queja.

Sus sillas de cuero están bien terminadas y tienen un soporte lumbar básico sin masajeador como en su hermano mayor, el xc60. El interior de su cabina es refinado y práctico a la vez. No tiene muchos botones y lo define una palabra: elegante.

Trae un enorme panorámico superior que permite que todos los pasajeros puedan deleitarse con luz, con un mismo control de apertura para el ‘sunroof’ y la cubierta semitranslúcida.

El interior de sus puertas, cubierto con felpa gris (el modelo 2019 venía en un color naranja mucho más contrastante) es realmente amplio y cae muy bien para las necesidades de un viaje largo: es el más chico de la serie pero está lleno de sitios de almacenamiento. Trae hasta un pequeño y removible compartimento para la basura.

Su palanca de trasmisión es rara y en el modelo que probamos parece más un premio: es traslúcida y de plástico. Y tiene un botón separado para el Parking. Es diferente al sistema tradicional en que tanto el Parking, el Drive, la Reversa y el Neutro están integrados: acá hay que empujar la palanca hacia adelante dos veces para el Drive y el conductor se enreda sobre en qué opción se encuentra. La verdad nos pareció un sistema confuso en el que no se gana nada.

Su tablero frontal y pantalla Sensus son quizás lo mejor. El primero cambia de apariencia y color dependiendo del modo de manejo y accede a todas sus funciones con facilidad; en la segunda, la interfase de esta ‘tableta’ frontal permite estar al tanto de otros indicadores al mismo tiempo: si por ejemplo se usa la navegación de una app como Waze a través del Apple Car, el mapa solo ocupará una mitad de la pantalla.

Su cámara de reversa es de lo mejor en el mercado, en cuanto a resolución y claridad. Y también trae visión de 360 grados para espacios difíciles.

En cuanto a sus asistencias de manejo trae casi todo, y además, estándar (Volvo se asegura de compararlo con otros modelos de lujo como el Audi Q3 o el BMWX1) desde el asistente de pilotaje hasta los controles de mitigación de choques entre muchos otros (aunque el monitor de punto ciego es opcional). ¿Lo mejor? La caja de seguridad que protege la vida de los pasajeros está hecha de un acero extrafuerte llamado boron: pura escencia Volvo.

Pero los 2 litros de su motor turbocargado de 4 cilindros apenas se sienten a la hora de acelerar y el dinamismo que vimos en los comerciales no se tradujo necesariamente a la hora de la carretera. No tiene por qué ser deportivo ya que se trata de un utilitario, pero la verdad, aparte de su equipo de sonido Harman Kardon -con woofer en la consola centra y no en las puertas- no nos pareció un carro muy divertido. Y consume más combustible del que quisiéramos, aunque el reporte señala un promedio de 25 millas por galón.

En su versión Inscription, el xc40 t5 inicia su precio en los $42,450. Pero con ‘todos los juguetes’ como las sillas con calefacción y el equipo de sonido, llega a $47,450.