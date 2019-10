¿Cómo se elimina el exceso de piel luego de perder mucho peso?

Cuando pierdes mucho peso, te queda un exceso de piel, pero estos consejos te servirán para reducirla al máximo

Si has tenido sobrepeso y lo has sufrido por mucho tiempo, al perderlo tu piel no reaccionará de la misma manera, o en la misma proporción a la pérdida de grasa. De hecho, es muy difícil que la piel cobre su forma natural; sin embargo, sí es posible eliminar el exceso de piel.

El ejercicio físico: la clave para tonificar tu piel

La piel produce colágeno y elastina. Estos elementos contribuyen, entre otras cosas, a mantener la elasticidad de la piel. Al perder peso de una manera muy rápida es complicado que la piel produzca estos elementos para darle forma a tu figura.

Por lo tanto, para evitar que te quede la piel colgando, lo mejor es quemar la grasa con ejercicio. Así, en vez de que la piel quede flácida, el ejercicio contribuye a generar masa muscular y tonificar la piel.

Los ejercicios enfocados a tonificar la piel son efectivos, pues los resultados se comienzan a ver después del primer mes de entrenamiento. La clave para mantener la buena salud es la constancia.

Hidratación: esencial para la elasticidad de la piel

La hidratación es importante, no solo para mantener el buen funcionamiento del organismo, también contribuye a la elasticidad de la piel. Por eso es importante que bebas agua durante el día, además de comer frutas y verduras que contengan gran cantidad de líquidos, como la sandía, por ejemplo.

Tomar un baño es otra manera eficaz de hidratar la piel.

Al mantener la hidratación de tu piel, esta tendrá la oportunidad de renovar las células y así la piel se recuperará mucho más rápido. También puedes usar cremas hidratantes para contribuir con su recuperación.

Cirugía estética: ¿cuándo es necesaria?

Muchas personas se decantan por la cirugía estética para eliminar el exceso de piel. Sin embargo, debes tener en cuenta que podría ser necesaria más de una intervención quirúrgica dependiendo de la cantidad de piel a eliminar.

Sea cual sea el proceso que elijas, beliefnet.com recomienda que debes consultar primero con un médico para que te oriente mejor en la decisión que pienses tomar, y así conocer los diferentes procesos que existen para recuperar tu contorno y eliminar el exceso de piel.