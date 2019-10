Danna Paola presumió una selfie con Lionel Messi

La actriz mexicana lo vio en el estreno del show Messi10 by Cirque Du Soleil

Mientras trabaja en España, en proyectos como la serie de Netflix “Élite”, la actriz Danna Paola puede darse un tiempo para asistir a eventos en Barcelona, como el estreno del espectáculo Messi10 by Cirque Du Soleil, donde se encontró al astro del futbol argentino que inspiró el show.

La selfie no podía faltar, ya que no todos los días se puede ver de cerca al delantero del FC Barcelona, aunque parece ser que para la actriz no significaba tanto como lo era para su padre, a quien le dedicó la publicación.

“La selfie obligada que le envié a mi papá. (no se de futbol, pero el show es una pasada de cool)”, escribió Paola en su Historia de Instagram.

Danna paola con messi JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/J96c8HJ9vc — fıa💡-57 (@SHAWNFE4NE7) October 10, 2019

Ansu Fati, Abel Ruiz, Josep María Bartomeu, presidente del FC Barcelona y Javier Tebas, presidente de La Liga, son algunas de las personalidades que estuvieron presentes en el estreno del espectáculo que pronto llegará a diferentes partes del mundo.