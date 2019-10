Toda la emoción futbolera del mundo para el sábado

Este sábado habrá mucha acción futbolera alrededor del mundo

Este sábado habrá mucha acción futbolera alrededor del mundo con partido tanto de la Eliminatoria hacia la Eurocopa, como de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Es por eso que aquí te traemos lo más relevante que no debes perderte:

ELIMINATORIAS EUROCOPA

Italia vs Grecia (11:45 PT/14:45 ET)

Noruega vs España (11:45 PT/14:45 ET)

LIGA DE NACIONES DE LA CONCACAF

Jamaica vs Aruba (15:00 PT/18:00 ET)

República Dominicana vs Santa Lucía ((15:00 PT/18:00 ET)

Anguila vs Guatemala (17:00 PT/10:00 ET)

Montserrat vs El Salvador (19:00 PT/22:00 ET)

ELIMINATORIAS COPA AFRICANA DE NACIONES

Guinea vs Islas Komodo (08:00 PT/11:00ET)

Túnez vs Camerún

AMISTOSO

Colombia vs Chile (09:00 PT/12:00 ET)