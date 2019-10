El “distrito secreto” del sexo en Queens

Proxenetas y prostitutas ofrecen servicios "encubiertos"

Nueva York tiene varias zonas donde se ejerce la prostitución, incluso Queens es señalado como uno de esos puntos, pero el Departamento de Policía (NYPD) ha buscado desaparecerlos, aunque algunos surgen clandestinamente, hasta volverse tan famosos que no es posible mantenerlos en secreto.

Tal es el caso de un bloque de Queens, en Flusing, el cual se ha convertido en un espacio donde las sexoservidores operan en al menos ocho salones de masaje chinos.

Un reporte de The New York Post comprobaron las operaciones en esa pequeña área –de alto crecimiento comercial e inmobiliario– cercana al City Field.

Los reporteros del Post acudieron a servicios de masajes, donde abiertamente se les ofreció “servicio completo”, es decir, sexo incluido por $100 dólares o menos.

Fuentes policiacas dijeron al periódico que reconocen que no habían visto tal cantidad de prostitutas operando en una zona desde hace varios años, pero a pesar de que los proxenetas y las jóvenes chinas ofrecen servicios casi sin descaro, las autoridades no especifican por qué no han cerrado estos espacios.

La mayoría de los clientes no son asiáticos, indica el reporte, que recuerda la zona donde una prostituta se suicidó en 2017 al saltar de un edificio cuando estaba a punto de ser arrestada.

En 40 Road, las mujeres operan y a veces dirigen a los clientes a sus centros de atención sin decir una palabra.

“El Departamento de Policía de Nueva York entiende que muchas de las personas involucradas lo están haciendo porque están siendo forzadas, coaccionadas o de otra manera contra su voluntad”, indicó Patrick Conry, jefe adjunto del NYPD.