Maxi López está dispuesto a perdonar a Mauro Icardi por robarle la esposa

Maxi López se separó de Wanda Nara cuando su compañero y amigo Mauro Icardi se interpuso en las relación

Hace seis años que estalló uno de los chismes más grandes en la historia del futbol cuando el jugador argentino Maxi López se separó de Wanda Nara, por culpa de un tercero en disputa, que era nada más y nada menos, que su compañero y amigo Mauro Icardi.

Como dice el refrán “el tiempo cura todo” y eso ha dejado entrever Maxi López durante una entrevista radiofónica habló sobre su relación con su expareja, Wanda Nara y reveló que se encuentra en toda la disposición de perdonar a Icardi, todo sea, por el bien de sus hijos.

“Elegí ser feliz. Y es una elección de vida, te pueden salir bien o mal las cosas… En aquel momento fracasé en mi vida como pareja; pero después me queda toda la vida para ser padre y para mis hijos”.

El jugador del FC Crotone de la Serie B Italiana dijo que no tiene problemas y que su objetivo más allá del futbol es “darle la felicidad a mis hijos, es el único objetivo que tengo, para mí todo lo demás es una página que ya di vuelta hace tiempo y no me estresa para nada”.