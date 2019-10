Roger Martínez seguirá siendo baja para América por viajes constantes a su país

El colombiano aún no arregla la situación legal de la manutención de su hija

Los problemas personales que ensombrecen la vida de Roger Martínez seguirán afectando a América, que seguirá sufriendo las constantes ausencias del delantero mientras no solucione el tema de la manutención de su hija, quien se encuentra en Colombia.

“Él ya solucionó una parte que estaba en el juicio, pero aún le falta regular la parte de los alimentos de la niña (su hija), proceso al cual no se ha notificado y debería de hacerlo. Anteriormente se había dictado que hasta que no pagara tenía que presentarse en Colombia para darle seguimiento al caso, pero no lo ha hecho todavía (pago) por eso tendrá que venir próximamente. Tengo entendido que inclusive en el club (América) ya reciben esas notificaciones y citatorios”, comentó Jennifer Villalba, exmujer del jugador, en una entrevista para Récord.

🌎 Roger Martínez (49') y Andrés Ibargüen (24') tuvieron participación en la derrota de Colombia 3-0 frente a Argelia. 🦅🇨🇴 pic.twitter.com/QrF207bQ8K — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) October 15, 2019

Esta situación empieza a causar malestar entre los fans americanistas, ya que se han dado cuenta que dentro del campo no está concentrado al 100%, como sucedió el día que se hizo expulsar de manera infantil frente a Cruz Azul.

La buena noticia en Coapa es que Nicolás Castillo, una de sus figuras en el ataque ya está listo para regresar a la acción, luego de la lesión que lo alejó de la cancha casi dos meses.