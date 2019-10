Consultor en Riverside niega acusaciones

Corte falla en contra de un negocio que prometía ayudar en casos migratorios, indica la víctima

El consultor legal foráneo Víctor Virueña, secretario de Hispano Services Inc. —un negocio al que este mes un juez ordenó pagarle a Cristina Hernández 245,320 dólares por violar el acta de consultores de inmigración— argumentó que los alegatos en su contra en el artículo publicado el 16 de octubre por La Opinión, son “acusaciones falsas” para “dañar su reputación”.

En un correo electrónico enviado por Virueña a este reportero indicó que “ningún juez” le ordenó “pagar ninguna cantidad a la señora Hernández” y que su nombre ha sido mencionado “en mala fe” por ella y por su abogada, Rosa Elena Sahagún.

El correo fue enviado tres días después de que el reportero le ofreció el derecho a la réplica al que tras el cierre de edición, no había contestado.

Agregó Virueña que la resolución de la juez “no lo incluye”.

El fallo de la jueza Mickie Elaine Reed de la Corte Superior de California en el condado de Riverside, indica que Hispano Services Inc., también conocido como Hispano Services, debe pagarle a Hernández la cantidad previamente mencionada, incluyendo 50,000 dólares por daños emocionales.

Según datos del estado de California, Virueña ha registrado cuatro negocios, incluyendo Hispano Services. Tres negocios anteriores, Hispano Services, Hispano Services Community Organization e Hispano Services Community Based Organization, fueron suspendidos por la Junta de Impuestos de Franquicia por no presentar declaraciones de impuestos.

Viruena alegó no ser notario. Sin embargo, una declaración jurada entablada por José Luis Gutiérrez Vargas, esposo de Hernández, el 28 de agosto de 2014, corrobora que una vez lo fue ya que contiene su rúbrica como notario público, con número de comisión 2017384, expirada en abril 1 de 2017.

En la actualidad, Virueña dijo contar con “diversas licencias” que le permiten trabajar en varios campos legales.

“Soy uno de los pocos abogados mexicanos que cuentan con la certificación de la Barra de California ‘Foreign Legal Consultant’”, indicó.

Agregó que “tengo debidamente registrado ante la Secretaria de Estado de California un bond de Inmigración Consultant. Académicamente cuento con una Maestría en Leyes por la Washington University, una de las prestigiadas del país y actualmente me encuentro estudiando mi doctorado en la UIC”.

En la misiva, aseguró que Hernández nunca fue su cliente en asuntos migratorios y que ella lo contactó para que él la representase “en un caso de disputa de tierras en su natal Guanajuato [México]”.

“Ella nunca sufrió un asalto como ella afirma en el artículo, sus lesiones fueron resultado de la pelea que tuvo con su propia familia respecto a la propiedad y regresó ilegalmente a Estados Unidos por su propia voluntad”, indicó Virueña en su misiva.

“Ella está utilizando estas acusaciones para que un juez le otorgue beneficios migratorios. Yo no tengo nada que ver en el tema.”

Concluyó al argumentar que la abogada Sahagún “ha tenido un problema personal” con él desde hace varios años.

“Es una bully que ha llevado nuestros conflictos personales a los medios difundiendo noticias falsas que han afectado mi reputación”.

El caso en Riverside

En el artículo de esta semana, bajo el nombre de ‘Fraude migratorio no queda impune’, se dijo que luego de tres años de audiencias la jueza Mickie Elaine Reed de la Corte Superior de Riverside falló a favor de Cristina Hernández en su caso de migración.

Hernández, quien es oriunda de México, dijo hizo haber consultado a Victor Virueña sobre su caso migratorio, ya que intentaba ganar una petición por matrimonio.

Agregó que Virueña le dijo que solicitaría una audiencia en Ciudad Juárez para pedir un perdón para su caso pero que cuando ella volvió, terminó encerrada en un Centro de Inmigración en Arizona.

Por su parte, la abogada Sahagún dijo entender el “coraje” de Virueña ya que sus acciones fueron “vergonzosas” al ser expuesto ante la comunidad, lo que representa la “sequía de su mina de oro.”

“Compartí y seguiré compartiendo los abusos a nuestra comunidad. Mis acciones no son personales contra Virueña. Si él no quería ser expuesto, no debió engañar a nadie. Todo lo que hemos dicho de él esta comprobado”, indicó finalmente la abogada..