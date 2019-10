AMLO niega que su gobierno haya condonado impuestos a operador de “Los Zetas”

“Es algo técnico y complejo. En las atribuciones del fisco está poner algunos créditos fiscales en baja, porque no se pueden cobrar. Nosotros no hemos perdonado los impuestos a nadie, se hizo una obediencia al Código Federal de la Federación”, precisó Ríos-Farjat.

“Hay que estar revisando constantemente la cartera, la parte por cobrar. El Código nos da una indicación de cuándo se puede hacer una baja contable, eso no significa que el crédito sea perdonado. Se pone aparte porque es no localizable o que no tiene bienes”, indicó durante la conferencia de prensa junto a AMLO.

Precisó que eso no significa que se le de un trato preferente.

Sus declaraciones fueron apoyadas por Héctor Vázquez Luna, administrador general de Recaudación del SAT.

“La cancelación de créditos fiscales implica dos aspectos: la baja es solo contable y no libera de la obligación de pago”, aclaró el funcionario federal.