Fernando del Solar sale de ‘Venga la alegría’ por problemas de salud

El conductor de televisión acababa de entrar al matutino de TV Azteca

Fernando del Solar regresó a TV Azteca en mayo de este año como presentador de “Todo un show”. Meses después se integró a “Venga la alegría” tras la fusión de ambos programas matutinos.

Ahora, el conductor de televisión anuncia su saluda del show debido a problemas de salud.

“Hace unas cuantas semanas he empezado como a bajar y bajar de peso, y no entendía por qué. No les voy a mentir que estaba muy asustado, los fantasmas y los miedos de lo que en algún momento me pasó me estaban (persiguiendo)”, dijo Del Solar.

Aunque la cuestión es su salud, el famoso deja en claro que no es una recaída del cáncer que padecía.

“El lunes y martes de esta semana pedí que me dieran los días para hacerme unos análisis y gracias a Dios no hay nada que ver con aquello, no hay recaída”, aseguró Fernando.

“Mi hígado no está como absorbiendo bien los nutrientes y por eso estoy bajando y bajando de peso. Los doctores me dijeron: ‘Fer, hay que bajarle un poco a la carga de trabajo, tienes que comer a tus horas, alimentarte muy estrictamente, llevar un tratamiento y esto se recupera, no hay ningún problema’”.

.@Fer_DelSolar abrió su corazón y nos contó una situación por la que está pasando, ¡sabemos que todo estará bien y este es nada más un hasta luego! #VLA pic.twitter.com/nd8LNsfVXc — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 24, 2019

Fernando del Solar dejó la puerta abierta a poder regresar a “Venga la alegría” después de tratarse.