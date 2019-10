Selena Gómez, sexy y ¿sin ropa interior?

La nueva Selena luce feliz y fortalecida después de que Justin Bieber le rompiera el corazón

Foto: Jesse Grant/Getty Images for WE Day

Selena Gómez ha regresado a la música y lo ha hecho a lo grande, con un tema que ha levantado polémica hacía su ex, Justin Bieber. La joven actriz y productora ha seguido los pasos de su amiga, Taylor Swift, al exponer una canción que sin decir nombres apuntan exactamente en la dirección de un ex.

Ahora los paparazzis que antes la acosaban, la buscan más, en la espera de una reacción. De momento sólo ha pedido, a sus fans, que dejen en paz al joven cantante a su esposa la modelo Hailey Baldwin.

Hace unas horas los fotógrafos captaron a Selena Gómez luciendo más sexy, feliz y provocativa. La cantante vestía con un traje sastre, con un cuello pronunciado el cual evidenciaba su escote sin ropa interior. Estas prendas suelen llevarse, en ocasiones, solo con pezoneras, o como las Kardashian, sin ropa interior.

Selena fue vista en los estudios localizados en la ciudad de Burbank, en Los Ángeles.

Aquí la imagen.

Aquí les compartimos las dos nuevas canciones de Selena Gómez.

La joven cantante realizó hace unas horas un IG Live en Instagram y estas fueron sus declaraciones, en donde agradeció a los fans por el apoyo. Y le pidió a sus fans que por favor fueran amables con ellas, para así poder leer sus comentarios. Y aquí es en donde pidió respeto y apoyo para otras mujeres, ya que ella no busca generar malestar u olas de ofensas hacia otras celebridades. En este comentario pidió, prácticamente, que no atacaran a la ahora esposa de su ex novio.