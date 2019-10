Un Apple Watch salva a hombre de NJ y a su pareja de morir por caída en acantilado

El hombre y la mujer, que se encontraban en un "date", sucumbieron, aproximadamente, 100 pies

Un hombre de Nueva Jersey y la chica con la que salía se encuentran con vida gracias a la acción de un Apple Watch.

James Prudenciano contó a medios locales esta semana que, en medio de su cita con Paige Paruso en una zona boscosa de North Jersey, ambos cayeron por una acantilado.

La pareja escalaba por el parque Hartshorne Woods en Highlands cuando se precipitaron y sucumbieron, aproximadamente, 100 pies.

Justo cuando el hombre pensaba que moriría, el Apple Watch de Prudenciano llamó al 911. Aparentemente, el desplome activó la función de detección de caídas del dispositivo y envió sus coordenadas GPS al sistema de emergencias.

“Yo estaba gritando que me iba a morir. Porque realmente sentí que me iba a morir. No había manera de salir de eso. Yo, literalmente, estaba diciendo mi último adios”, dijo Prudenciano a CBS.

Las víctimas fueron rescatados en un bote y llevados a un puerto.

Prudenciano sufrió fracturas en su espalda.

Su acompañante sufrió heridas leves.