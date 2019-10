Las canciones que Selena Gómez le ha dedicado a Justin Bieber a través de los años

La cantante le ha dedicado, durante toda su trayectoria musical, más de una canción al hoy casado Bieber

Con el lanzamiento de “Lose you to love me“, Selena Gómez aparentemente ha cerrado de una vez y para siempre una historia que para muchos había concluido mucho tiempo atrás.

Es de conocimiento público que la cantante pasó por tiempos muy difíciles durante su larga e intermitente relación con Justin Bieber, al mismo tiempo que luchaba contra el Lupus. Incluso, hace no mucho, un thread de Twitter que se viralizó nos recordaba los desencuentros e infidelidades que la pareja protagonizó durante todos los años en que se separaban y volvían.

Todas las traiciones que Justin le hizo a Selena, abro hilo: — Memes De Gomez (@MemesDeGomez) July 5, 2019

Ahora que Bieber tiene más de un año de casado con la modelo Hailey Baldwin, Selena estrena lo que parece ser la última canción que dedica a esa relación que tanto la dañó y que hizo que se olvidara hasta de su amor propio.

¿Recuerdas algunas de las canciones anteriores?

Love Will Remember (2013)

Lo sé dentro de mi corazón

El “siempre” será por siempre nuestro,

Incluso si tratamos de olvidar,

El amor recordará.

Come & Get It (2013)

Estaré sentada aquí, paciente

Todo el día, toda la noche estaré esperando.

No puedo parar porque me encanta, odio como te amo.

Forget Forever (2013)

Nuestro amor fue hecho para gobernar el mundo

Viniste y rompiste a la chica perfecta.

The Heart Wants What it Wants (2014)

Hay un millón de razones por las que debería renunciar,

Pero el corazón quiere lo que quiere.

Al principio de este video, puede escucharse también la voz en off de Selena describiendo como, en muchas ocasiones, Justin la hacía sentir que estaba loca por sus sentimientos.

Same Old Love (2015)

Estoy tan harta de ese mismo viejo amor, esa mierda me desgarra,

Estoy tan cansada de ese mismo viejo amor, mi cuerpo ya ha tenido suficiente.

Con “Lose you to love me” cierra el largo capítulo y sorprende al lanzar tan solo un día después “Look at her know”, donde muestra lo mucho que ha crecido y ha aprendido a amarse después de las experiencias pasadas.

Ambos videos contrastan de manera impactante y puedes también disfrutar de ellos a continuación.

Lose You To Love Me (2019)

En dos meses nos remplazaste,

como si fuera fácil, haciéndome pensar que lo merecía.

Look At Her Now (2019)

Por supuesto que estaba triste,

pero ahora está contenta de haber esquivado una bala (Mm).

Tomó algunos años para absorber las lágrimas.

Pero mírala ahora, mírala ir.