VIDEO: Bad Bunny lanza controversial corrido con Natanael Cano

YO HAGO LO QUE ME DA LA GANA!!!!!! 🖕🏻🖕🏻🖕🏻 #SoyElDiablo junto a mi compa @natanael_cano !!! Puros corridos tumbados!! 🔥 Disfruten la vida!! Hagan cosas nuevas siempre y sean felices!!! Hoy los shots de tequila son a nombre de ustedes!!! ESCUCHANDO ESTE ROLÓN!!!!! BUSCALA YA!!! VIVA MEXICO!!! VIVA LA RAZA!!! VIVA LATINOAMERICA!!!! 🇲🇽🇵🇷🔥👹🐰!!!