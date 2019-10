Aseguran que Sara Sosa se llevó de México a José José con mentiras y bajo fuertes amenazas

“Mis hermanos y Laura me interrogaron anoche, fue algo bien fuerte, al punto que no me dejaban ir”: fue el argumento que usó Sara sosa para pedir a ayuda a Lino Solano

Una nueva verdad sale a la luz, tras la muerte de “El príncipe de la canción” el pasado 28 de septiembre, han surgido versiones que aseguran que Sara Sosa mantuvo secuestrado a su propio padre con el objetivo de apoderarse de todos los bienes del cantante.

A casi un mes de la muerte de José José, Lino Solano asegura que Sara Sosa le pidió que mintiera frente a José Joel y Marysol, hijos del intérprete, a quien planeó llevarse a Miami.

Mediante las pruebas presentadas, Lino aseguró que fue contratado como guardaespaldas, pero poco antes de realizar el viaje a México, Sara le ordenó cambiar la versión, y debía hacer creer a los familiares del cantante que era representante de una oficina de investigaciones especiales para atestiguar una misteriosa llamada que José José debía recibir debido a un desfalco que le había hecho su hijastra Monique Cardona, quien aparentemente dejó en la ruina al cantante.

Lino Solano, admitió frente a las cámaras del programa de televisión “Ventanenando” que todo fue un plan creado por la misma Sarita para lograr su objetivo y compartió el mail que comprueba el plan de Sara:

“Mis hermanos y Laura me interrogaron anoche, fue algo bien fuerte, al punto que no me dejaban ir, ellos saben que el caso en Miami es sensitivo, yo les dije que no tenían ninguna autorización para decirles detalles del problema, que aún si ellos fueran a meterse en el problema tendrían que ver si el gobierno de allá les permite involucrarse, mientras tanto, nada más mi papá, yo y los autorizados conocemos el caso”.

Sara aseguró en el mail que ya había logrado meterles miedo a sus hermanos, Marysol y José Joel, a quienes les dijo que todos iban a ser investigados y que su papá estaba bajo seguridad constante.

Las órdenes continuaron: “Si te preguntan, ¿de dónde vienes? ¿Y por qué? No puedes decir más información. ¿Quién te está pagando? Tú diles que ellos, si te preguntan quiénes son ellos, no puedo decir más información, tú sabrás qué decir, Lino. Hay que ser confidencial y que no se metan”, pidió la menor de los hermanos Sosa.

En el mismo correo electrónico, Sara confesó que cometió un error al decirles cosas para asustarlos un poco, ya que les aseguró a sus hermanos, que su papá estaba rodeado de seguridad y que ya saben dónde está.

Sara también le pidió que llegara en Taxi y más tarde ella le recuperaría el dinero bajo absoluta discreción.

Ante las sorprendentes peticiones, Lino aceptó hacer el viaje a México, pero a su llegada pudo sospechar que todo se trataba de un plan organizado por Sara Sosa, ya que nada de lo que ella le había dicho era cierto, pues los hijos mayores del cantante y Laura Nuñez, quien lo recibió, se comportaron totalmente opuesto a lo que Sara le había comentado anteriormente.