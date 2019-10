Nueva York exporta en secreto a sus desamparados a 373 ciudades de Estados Unidos

El Gobierno neoyorquino les paga renta, transporte y hasta muebles

Si usted dejó de ver a algún desamparado con el que usualmente se topaba en las calles, quizá forma parte de los miles que son enviados a otros estados, como parte de un programa de la ciudad de Nueva York.

Según un reporte de The New York Post, el “Programa especial de asistencia única”, paga a los desamparados la renta anual en alguna otra ciudad, a fin de que ya no vivan en las calles… ni en la Gran Manzana.

El programa contempla a 373 ciudades de todo el país con un año completo de alquiler en los bolsillos de la gente sin hogar.

El reporte indica que la inversión, hasta ahora, ha sido de $89 millones de dólares, desde el inicio del programa en agosto de 2017.

Esto ha permitido que 5,074 familias sin hogar, unas 12,482 personas, vivan ahora en alguno de los 32 estados, como Nueva Jersey, Utah, Hawái o Puerto Rico.

La ciudad también pagó los gastos de viaje, a través de otro programa, aunque se desconoce cuánto ha gastado por ese beneficio con costo al erario.

El gobierno de Bill de Blasio defiende el programa, al considerar que eso permite mayores ahorros, ya que el costo anual para atender a una familia alcanza $41,000 dólares, mientras que la renta en otro estado sería de $178,563 dólares.

Las críticas al programa se enfocan a que esto no soluciona el problema de falta de vivienda asequible en la ciudad.