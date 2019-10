Más trapitos al sol: Matosas ya pedía ‘mochada’ por los jugadores desde 2011 y por eso lo despidieron del Querétaro

Un ex directivo del equipo asegura que en el 2011 lo despidió al darse cuenta que hacía negocio con jugadores

Un ex directivo de los Gallos Blancos reveló que la principal razón para despedir a Gustavo Matosas de su etapa como director técnico del Querétaro en el 2011 fue justamente: la corrupción.

Según Zlatko Petricevic, él descubrió que Matosas hacía negocio con la contratación de jugadores. El uruguayo dirigió todo el Clausura 2011 y en el Apertura, el directivo se dio cuenta y decidió prescindir de sus servicios.

Exdirectivo de Querétaro revela que cesó a #Matosas en 2011 por hacer negocios con jugadores https://t.co/IG9G0tOPJD — Proceso (@revistaproceso) October 29, 2019

“Medio mundo me quiso comer cuando despedí a Matosas de Querétaro, hasta me dijeron que estaba loco. No podía llegar con ustedes y decir que corrí a Matosas porque me estaba comprando jugadores, porque estaba haciendo negocios entre Toño Rico (exdirectivo) y él, subía los precios de jugadores, vendía jugadores que valían 300 mil dólares a tres millones de dólares”

El millonario ex dueño del Querétaro, se encuentra en una lucha legal para recuperar al club, que según él ‘le pertenece’ y que Olegario Vázquez Raña lo despojó de este de forma irregular.