La extraña relación de Lindsay Lohan con Mohamed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí

View this post on Instagram

. سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان خلال أداء سمو الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز القسم بمناسبة تعيينه سفيراً لدى مملكة #البحرين .‏⁧‫