Ofrecen ayudas a cientos de miles de familias afectadas por incendios de California

Tras más de una semana con incendios y más de 38,000 hectáreas quemadas, los incendios forestales no acaban y hasta la noche de este martes siguen activos al menos 17 focos que han sacado de sus casas a cientos de miles de familias (1,065,000 personas, según CNN). Pero desafiando al fuego, las ayudas a las personas afectadas se extienden como la pólvora.

Tanto organizaciones públicas como privadas se han puesto manos a la obra para proveer lo indispensables a las personas que se encuentran fuera de sus hogares. Por ahora, lo que más se ofrece es alojamiento y alimentación aunque también hay quien se ha lanzado con donaciones económicas y con otros tipos de ayuda.

La empresa de alojamientos Airbnb anunció que en su web hay 1,900 hogares gratuitos para desplazados y los equipos que se esperan en acabar con las llamas. Según la página, el hospedaje en los llamados Hogares Abiertos será gratuito para las personas mencionadas hasta el 7 de noviembre. Este programa, que también funcionó para los damnificados del huracán Dorian en Florida, sigue abierto para los propietarios que quieran ofrecer su vivienda. La compañía garantiza que se hará cargo de los daños que se puedan producir.

Cruz Roja de Estados Unidos habilitó 22 refugios para personas evacuadas que están distribuidos en nueve condados: Los Ángeles, San Francisco, Sonoma, Mendocino, Napa, Sacramento, Shelby, McNairy y Alcorn. La web de la organización ayuda a encontrar refugios con disponibilidad. En estos lugares también hay comidas gratis -que financian la organización Salvation Army-, apoyo emocional y de lentes para quien los haya perdido.

Cruz Roja también tiene disponible una Lista de seguridad y bienestar en la que se puede consultar qué personas están fuera de peligro. Facebook también ha activado su “Chequeo de seguridad” para este fin.

Otro grupo United Way of the Wine Country abrió un fondo para ayudar a las personas afectadas por el incendio de Kincade y que está planeado tanto para el corto plazo como para el largo.

También se pueden hacer donaciones al Fondo de Resiliencia de la Fundación Comunitaria de Sonoma. Lo recaudado irá destinado a ampliar la asistencia, desde el cuidado de la salud mental hasta la vivienda.

Secuestros y tortura: Alertan de aumento de la violencia contra inmigrantes en México

Impeachment: Militar que estuvo la llamada de Trump a Ucrania testificó contra el presidente

Trump aplica en secreto deportación rápida de inmigrantes en Texas. Podría ampliarse a todo el país