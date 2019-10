Kesha se apunta al mundo del maquillaje

Ahora todas quieren el éxito de Kylie Jenner

La cantante Kesha se ha convertido en la enésima celebridad que se dispone a probar suerte en la industria cosmética y, de forma más específica, en el lucrativo negocio de las bases de maquillaje gracias al próximo lanzamiento de ‘Kesha Rose Beauty’, una gama de productos inspirada en las distintas tonalidades del arcoíris y también en el “aura cambiante” de la estrella del pop.

“Pronto sacaré una línea de maquillaje llamada ‘Kesha Beauty Rose’, en la que tendrán cabida todos esos colores brillantes, propios del arcoíris, que tanto me gustan, pero también tonos más terrenales y de la naturaleza. El término belleza, el cual no suelo utilizar porque prefiero hablar de la expresión de uno mismo, debería ir sobre la felicidad, y ese es el concepto que me gustaría proyectar con mi colección”, ha explicado en conversación con el portal Refinery 29.

En su caso particular, la intérprete necesita exhibir a través de estos productos sus diferentes estados de ánimo y las sensaciones, a veces contradictorias, que experimenta con los sucesos que tienen lugar en su día a día. De la misma forma, el amplio rango de colores de ‘Kesha Beauty Rose’ pretende ser indicativo de la complejidad inherente a cualquier personalidad.

“Lo digo honestamente: tengo un aura cambiante y por eso necesito tantos colores para poder expresar cada arista de mi carácter. Pero como he dicho antes, no se trata de ser perfecta o lucir de forma simétrica, sino de expresarse con naturalidad y también de jugar con la apariencia. Espero que (los potenciales clientes) vean la utilidad de expresar sus diferentes auras o almas con el maquillaje, en lugar de buscar la simetría y la ‘perfección’ de los filtros de Instagram”, ha reflexionado en la misma conversación.