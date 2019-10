¡La Máquina no se puso las pilas! A Claudio Caniggia le hubiera gustado jugar en Cruz Azul

El argentino recuerda a los celestes como una potencia en la Copa Libertadores

Claudio Caniggia ex futbolista legendario de la Selección de Argentina, esta de visita en México y pasó por los foros de Fox Sports, donde fue entrevistado sobre diversos puntos del futbol mexicano, en uno de los cuales reveló que le hubiera gustado jugar en el país azteca, concretamente en Cruz Azul.

“Sí, me hubiera gustado. Me gusta el Cruz Azul, pero ¿sabés por qué? Me acuerdo del 2001, de la Final que juegan con Boca (Juniors), la de la Libertadores“, dijo en entrevista para el programa La Última Palabra.

Con Claudio Caniggia un Cruzazulino de sangre Azul pic.twitter.com/U2yVlEcHbh — Lupillo Castañeda (@ElPistonAzul) October 30, 2019

El futbolista, quien defendió camisetas como las del Atalanta, AS Roma, Benfica y Boca Juniors, aceptó que en aquella Final de la Copa Libertadores entre Cruz Azul y los Xeneizes, los celestes debieron ser los ganadores.

“Yo creo que en los dos partidos mereció ganar el Cruz Azul y de ahí me quedó… Me gusta”, agregó.

Caniggia fue pieza clave con la Selección Argentina para obtener el subcampeonato en la Copa del Mundo de Italia 1990, la Copa América de Chile 1991 y la Copa Confederaciones de Arabia Saudita 1992.