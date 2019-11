Abuela muere tras explosión en fiesta para revelar sexo del bebé

El material explosivo estaba compuesto de pólvora, polvo colorante, madera y un soporte de metal

Una mujer falleció luego de una explosión ocurrida en una fiesta de revelación de género del bebé en Iowa, informaron las autoridades.

Pamela Kreimeyer, de 56 años, murió inmediatamente y su familia indicó que tras la explosión de una bomba de color, las partículas volaron y la golpearon.

Las investigaciones revelaron que la familia construyó su propia versión de la llamada bomba de color, pero no tenían pensado que las piezas de madera y metal con las que construyeron el objeto, terminarían explotando también.

El incidente, que se encuentra bajo investigación, se reportó el sábado a eso de las 4 p.m.

El contenido estaba compuesto de pólvora, polvo colorante, madera y un soporte de metal.

En lugar de que el material se dispersara en el aire, explotó hacia afuera y fuer a caer unos 45 pies hacia los invitados.

La mujer murió a causa del impacto.

“Este es un recordatorio de que no se deben fabricar artefactos con la intención de generar explosiones aún si la intención no es herir a nadie, hay gran potencial para una grave herida o incluso la muerte, por favor no tomen riesgos innecesarios”, dijo el jefe de policía, Jason Sandholdt.

Cabe señalar que las fiestas de revelación de género han ganado gran popularidad en los últimos años, y, por lo regular, consisten en mostrar el color interior de un pastel o abrir una caja con globos para saber si el bebé es niña o niño.