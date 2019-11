¿Cómo el calcio nos ayuda a perder peso?

El calcio ha sumado un beneficio más a sus propiedades

El calcio contenido en la leche y sus derivados, no solo ayuda a mantener los huesos fuertes sino que ahora es el elemento perfecto para perder esos kilos de más.

Sí, así como lo lees. Un estudio publicado por el Journal of the American College of Nutrition afirma que las mujeres que consumen altas dosis de calcio, pueden lograr perder más de su grasa corporal, sin importar su inactividad frente a rutinas de ejercicios.

La creadora de este estudio, Dorothy Teegarden, señaló que “estos resultados tienen importantes implicaciones para la prevención del aumento de peso y de grasa corporal en mujeres de entre 18 y 31 años; un período en el que el peso empieza a aumentar con la edad”.

Por eso, si ya creías que habías agotado los métodos para bajar de peso, el calcio ha llegado para ser tu salvación. Consumiendo 3 o 4 porciones de lácteos bajos en grasa al día, puedes ayudar a tu cuerpo a liberarse de esos cuantos kilitos.

Este mismo estudio arrojó que la mejor forma de obtener este macromineral es a través de los productos lácteos, y no de los suplementos. Por lo que deberías ampliar tu lista alimenticia e incluir el yogur, la leche, la nata, y el queso. Estos son derivados de la leche que puedes obtener bajos en grasa.

Hay quienes piensan que los lácteos engordan, pero esta información asegura lo contrario. Así que, inténtalo. Ve al super, y abastece tu refrigerador con derivados de leche que te aporten el calcio que necesitas, para así alcanzar tu peso ideal.