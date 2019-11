Las 5 parejas de Shakira antes de estar con Gerard Piqué

La cantante ha tenido una muy mediática vida amorosa

Shakira es actualmente una de las cantantes latinoamericanas más famosas a nivel internacional. A lo largo de su carrera ha cosechado grandes éxitos y ha llegado hasta los más grandes estadios a compartir su música. Además, es la orgullosa madre de dos hijos con el futbolista Gerard Piqué y ambos se han convertido en una de las parejas modelo del espectáculo.

Y antes de tener la estabilidad que ahora presume, la cantante pasó por algunos momentos en donde le rompieron el corazón y que han quedado plasmados en su música. Todas estas experiencias le han ayudado a crecer, mira quienes han sido las parejas de Shakira.

Óscar Pardo

Fue su primer amor, ella tenía 13 y él 15 cuando fueron presentados por una de sus amigas en común. La pareja duró dos años. Shakira siempre recuerda en sus entrevistas que su primer amor fue quien la traicionó por primera vez, sin embargo él asegura que nunca ocurrió una infidelidad.

Óscar Ulloa

Un año después de terminar con Pardo, la cantante conoció al joven Ulloa. Él la acompañó a Bogotá para apoyarla en su camino por la fama. El romance duró hasta 1994, poco después lo intentaron de nuevo pero quedaron como amigos.

Gustavo Gordillo

En 1996 la cantante declaró que estaba en una relación con Gustavo Gordillo, ex integrante del grupo “Poligamia”. La relación duró poco menos de medio año. Cuando terminaron, ella aseguró que no era justo estar en una relación en donde no le dedicaban tiempo.

Osvaldo Ríos

El actor y modelo puertorriqueño mantuvo una relación con Shak en 1997. Fue el noviazgo más polémico de la cantante. Él tenía la fama de buscar mujeres exitosas para colgarse de su popularidad, por lo que los fanáticos de Shakira se pusieron alerta. Su ruptura fue muy hermética, sin embargo se dice que ella lo terminó por unas declaraciones que él hizo en una revista, en donde aseguraba que vivían juntos.

Antonio de la Rúa

El hijo del ex presidente Fernando de la Rúa se enamoró de la cantante en el 2000, cuando ella se comenzaba a hacer de fama internacional. Según los relatos de Shakira fue amor a primera vista. Ella tenía entonces 23 años y él 27. Su relación duró hasta 2010 luego de que la cantante participara en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica con el tema “Waka Waka”. Poco después conoció a Piqué.