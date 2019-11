Detuvieron a latino tras tiroteo mortal en Texas. Pero lo han tenido que dejar en libertad

Más de medio centenar de personas protestaron contra el arresto del joven

Las autoridades texanas dejaron este martes en libertad a un joven al que habían acusado de matar a tiros a dos personas durante una fiesta de Halloween en Greenville.

Brandon Ray Gonzales, un joven de 23 años de Greenville (Texas), quedó en libertad tras semanas de protestas en las que los testigos se negaron a cooperar, según la oficina del sheriff del condado de Hunt.

Gonzales fue acusado de dos cargos por pena capital un día después del tiroteo que el 27 de octubre acabó con la vida de otros dos jóvenes también de 23 años, Byron Craven Jr. y Kevin Berry Jr. Otras seis personas regresaron heridas en una fiesta universitaria en la que había cientos de antiguos alumnos, según dijeron las autoridades.

Una vez liberado la noche del martes, Gonzales dijo le consternaba que la gente pensara que él había sido el autor del tiroteo. “Yo no soy así. Nunca lo he sido. Y eso me confundió”, dijo el joven a NBC.

Fueron familiares y amigos de Gonzales quienes protestaron en la oficina del sheriff, según informó The Dallas Morning News. Las más de 50 personas que se congregaron en el lugar insistieron en que el no había estado involucrado la balacera.

Un amigo de Gonzales que también fue a la fiesta dijo a la citada cadena que él no había visto a la persona que apretó el gatillo pero que estaba seguro de que no había sido Brandon.

Al poner en libertad al joven latino, el sheriff Randy Meeks lanzó un comunicado en el que reconocía que los investigadores habían determinado como creíble la acusación a Gonzales. Sin embargo, encontraron “pruebas exculpatorias durante la investigación“. Además, ninguna de las personas que estuvo en la fiesta testificó ante las autoridades. Fue por ello que pidió a los fiscales que no siguieran adelante y que soltaran al sospechoso.

