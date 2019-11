El diminuto vestido de Kim Kardashian que deja ver más de su pierna

La famosa presumió su nuevo atuendo

Kim Kardashian es una de las mujeres más famosas del mundo. Cuando la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” publica algo, su tendencia se hace viral.

La influencer suele compartir sus atuendos con todos sus seguidores en Instagram. En esta ocasión se dejó ver en un diminuto vestido que tenía una abertura en el lado izquierdo que dejó ver más de su pierna.

“Fittings”, escribió Kardashian.

La también esposa del rapero Kanye West estaría probándose el atuendo para que se le ajustaron a su media para lucir lo más entallado que pueda como suele usar en su vestimenta.