Presidente ucraniano cedió ante presiones de Trump. Hasta que asomó la sombra del impeachment

Zelensky se enfrentaba a una difícil decisión: aceptar demandas de EEUU o rechazar a la tan necesaria ayuda militar

En septiembre, el recién llegado presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se enfrentaba a una difícil decisión: ceder antes las demandas del Presidente Donald Trump y hacer pública una investigación contra sus enemigos políticos o rechazarlas y perder la tan necesaria ayuda militar.

Solo Donald Trump podía desbloquear la ayuda, según le habían dicho dos senadores estadounidenses, y el tiempo se estaba acabando. Si los casi $400 millones de dólares no se desbloqueaban antes del 30 de septiembre, podría perder la cantidad completa, según publicó este jueves The New York Times.

A través de mensajes de WhatsApp y reuniones en Kiev, la capital ucraniana, los altos cargos del gobierno estuvieron varios días tratando de resolver el dilema. La política exterior ucraniana siempre había tratado de no entrar en los debates partidistas estadounidenses pero la ayuda militar del país norteamericano era, según el Times, vital en la guerra contra las fuerzas separatistas prorrusas. Este conflicto armado se ha cargado unas 13,000 vidas desde que comenzó en 2014.

La balanza para Zelensky se estaba inclinando cada vez más para lo que parecía inevitable y su equipo ya se estaba preparando para anunciar públicamente las investigaciones. Una decisión “fatídica”, de acuerdo al diario neoyorquino, ya que el presidente ucraniano había ganado las elecciones con una plataforma anticorrupción que apostaba por el fin de las investigaciones con motivos políticos.

El círculo cercano al presidente Zelensky se comenzaba a “inclinar hacia lo que le habían pedido”, dijo al Post Petro Burkovskiy, un alto cargo de la Fundación de Iniciativas Democráticas. Según él, estaban dispuestos a hacerlo a pesar del riesgo de perder el apoyo bipartidista en Estados Unidos.

El principal convoy de Trump a Ucrania, Gordon Sondland reconoció el martes en su testimonio en el Congreso que la administración Trump había retenido la ayuda militar para presionar a Zelensky a hacer pública dos investigaciones. Una de ellas apuntaría a la familia Biden y a sus hipotéticas presiones para destitutir al fiscal ucraniano que llevaba la investigación sobre la empresa de gas Burisma, en cuya junta directiva estuvo Hunter Biden. La otra iría destinada a acusaciones no probadas de que había sido Ucrania, y no Rusia, la que había intervenido en las elecciones 2016 a favor de Hillary Clinton.

En la llamada telefónica del 25 de julio, que provocó el inicio de la investigación para juicio político, Zelensky garantizó en privado a Trump que su gobierno examinaría dichos asuntos. Sin embargo, lo que Trump en realidad quería era un anuncio público que mermara la popularidad de su principal rival político Joe Biden.

Fue en septiembre cuando Sondland, a quien Trump designó como embajador de la Unión Europea, dijo que no había muchas posibilidades de que la ayuda llegara si no había anuncio público. Lo que Trump quería era que el presidente ucraniano hablara en CNN, según declaró el principal diplomático estadounidense en Ucrania, William B. Taylor Jr.

Después de eso, el gobierno ucraniano acordó que Zelensky hiciera públicas las investigaciones el 13 de septiembre en una entrevista en la mencionada cadena. Pero los eventos en Washington le salvaron de tener que hacerlo. El bloqueo de la ayuda militar se había filtrado y el Congreso estaba alborotado. Así que Trump ordenó enviar la ayuda y Zelensky rápidamente suspendió la entrevista.

Desde entonces, el gobierno de Trump ha tratado de justificar que la ayuda militar no estaba condicionada de ninguna manera alegando que se había enviado sin declaración alguna del gobierno de Ucrania

