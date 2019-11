Warriors heridos, tigrillos débiles y nuevos luchadores: lo que viene en la Bahía

Lunes 11 de noviembre

Warriors reciben al Jazz y a los Celtics

Pues Stephen Curry se quebró la mano y adiós a la temporada de los Warriors. Y es que es incuestionable la influencia e importancia que el joven Curry tiene para el futuro y desempeño del equipo. Y si a eso le aunamos que Kevin Durant salió de la quinteta para 2019 y que Clay Thompson se recupera de una rotura de ligamentos desde el año pasado, pues se ve muy difícil el panorama este calendario. Veremos cómo se reacomodan los elementos después de estas lesiones y cambios que han redituado ya en 5 derrotas en los primeros 7 juegos de la temporada. El jazz visita San Francisco el lunes 11 de noviembre a las 7:30 pm. El viernes 15 serán los Celtics de Boston a la misma hora. Chase Center, en San Francisco. Boletos en el Center y en nba.com/Warriors.

Domingo 17 de noviembre

Bengals en Oakland

Estos gatos no tienen ni garras ni dientes, no muerden. Parece que los rayados de Cincinnati sufrieron una regresión a los horrendos días en que David Shula era su entrenador en jefe. En verdad que daba vergüenza ver jugar a ese escuadrón a principios de los 90. De hecho y para ser exactos, entre 1992 y 1996 los Bengalíes ganaron únicamente 19 juegos y perdieron 52. Como que los directivos del equipo pensaron que porque David era el hijo del legendario entrenador en jefe de los Delfines de Miami Don Shula, a lo mejor había heredado el talento de su padre…y pues no. En el 2003 llegó a las riendas del equipo Marvin Lewis, otro lastre que estuvo con el equipo ¡16 años! y nunca pudo pasar de la primera ronda de playoffs, ni con Carson Palmer ni con el rojito Andy Dalton. Un desperdicio de talento. Ahora los de Cincinnati contrataron al mundialmente desconocido Zack Taylor (no confundir con el poderoso linebacker que jugó con Delfines de Miami y Vaqueros de Dallas), cuyo mérito más grande fue haber servido bajo las órdenes de Sean McVay, en el equipo que perdió miserablemente en el pasado Super Bowl, frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Como queriendo sacarse al lotería, el equipo creyó que Taylor también traía la buena suerte de McVay, que después de una buena temporada el año pasado tiene también problemas con los Carneros. No así los Bengals, que están decididos a no andarse con medias tintas y tener una de las peores temporadas de su historia, habiéndose ido ya la mitad de los juegos del 2019 y no habiendo ganado uno solo. Y lo peor: Taylor sentó a su mariscal de campo Dalton para poner al novato Ryan Finley como titular a la mitad del calendario. ¿Será que va por deshonrosa marca de Leones de Detroit y Cafés de Cleveland de 0 ganados y 16 perdidos? Y ya cerrar este evento y hablar un poco de los Raiders, estos también hicieron un movimiento similar hace unos años cuando contrataron a Denis Allen como entrenador en jefe y tuvieron pésimos resultados, hasta que llegó Jack del Río y a quien luego corrieron en favor de Jon Gruden. Esta de risa histérica esto. Cincinnati Bengals vs Oakland Raiders, en el Coliseo de Oakland este domingo 17 de noviembre, a la 1:25pm. Boletos en taquillas y en raiders.com.

Domingo 15 de diciembre

Las nuevas generaciones de luchadores de la WWE llegan a San José con NXT

Los chamacos y no tan chamacos que buscan un lugar en el estrellato de la WWE compiten en la liga de desarrollo en esta, la empresa internacional más grande de lucha libre a nivel mundial (México tendrá la mejor lucha libre del mundo, pero la WWE tiene la más exitosa financieramente hablando y en cuanto a términos de entretenimiento se refiere). Encabezada entre otros por Finn Bálor, Adam Cole, Ángel Garza, Bobby Fish y demás talentosos atletas, la NXT se estará presentado en San José el próximo domingo 15 de diciembre en el Event Center de la San José State University, con un cartel que está todavía por ser confirmado, pero del cual te tendremos bien al tanto en posteriores entregas. Los boletos empiezan baratitos, en solamente 20 dolaritos (algo que para los costos de vida aquí en California es verdaderamente una ganga). Visita wwe.com/wwe-nxt-san-jose-1 para más información.