Liga MX, Mundial Sub 17, Copa MLS, Copa Sudamericana: horarios y canales de TV de un tremendo fin de semana

Los partidos del Club América, el Barcelona en crisis y el duelazo de Liverpool vs. Manchester City se destacan

Por variedad e importancia, este fin de semana es uno de los más intensos de lo que resta del 2019 en cuanto a partidos de fútbol se trata.

El menú de juegos que serán transmitidos en Estados Unidos incluye la final de la MLS entre Seattle y Toronto FC, la final de la Copa Sudamericana entre Colón (Argentina) e Independiente del Valle (Ecuador), el inicio de los cuartos de final del Mundial Sub 17 en Brasil con participación de la selección de México, y duelos atractivos de ligas como el Liverpool vs. Manchester City en la Premier League.

Esta es la cartelera de fútbol por televisión en Estados Unidos este fin de semana (sujeto a cambios de programación por parte de las televisoras).

Viernes 8 de noviembre

Liga MX

8 pm Este/5 pm PT Morelia vs. Puebla TUDN

10 pm Este/7 pm PT Veracruz vs. América TUDN, ESPN Deportes

10:10 pm Este/7:10 pm PT Tijuana vs. Monterrey FOX Deportes, FS2

Sábado 9 de noviembre

Premier League

7:30 am Este/4:30 am PT Chelsea vs. Crystal Palace Universo, NBCSC

10 am Este/7 am PT Tottenham vs. Sheffield Utd. Universo, NBCSN

12:30 pm Este/9:30 am PT Leicester City vs. Arsenal NBC

La Liga

10 am Este/7 am PT Valencia vs. Granada beIN Sports en Español

12:30 pm Este/ 9:30 am PT Eibar vs. Real Madrid beIN Sports en Español

3 pm Este/12 pm PT Barcelona vs. Celta beIN Sports en Español

Bundesliga

9:30 am Este/6:30 am PT Hertha vs. RB Leipzig FOX Deportes, FS1

9:30 am Este/6:30 am PT Schalke 04 vs. Fortuna TUDN, FS2

12:30 pm Este/9:30 am PT Bayern vs. Borussia Dortmund FOX Deportes, FS2

Final Copa Sudamericana

3:30 pm Este/12:30 pm PT Colón vs. Ind. del Valle beIn Sports en Español

Liga MX

8 pm Este/5 pm PT Tigres vs. Pachuca Univision, ESPN Deportes

10 pm Este/7 pm PT León vs. Toluca Univision, TUDN

Domingo 10 de noviembre

Final MLS

3 pm Este/12 pm PT Seattle vs. Toronto FC Univision, TUDN, ABC

Premier League

9 am Este/6 am PT Manchester Utd. vs. Brighton Universo, NBCSN

11:30 am Este/8:30 am PT Liverpool vs. Manchester City Telemundo, NBCSN

La Liga

10 am Este/7 am PT Atlético de Madrid vs. Espanyol beIN Sports en Español

12:30 pm Este/9:30 am Getafe vs. Osasuna beIn Sports en Espanol

3 pm Este/12 pm PT Real Betis vs. Sevilla beIn Sports en Español

Bundesliga

7:30 am Este/4:30 am PT B. M’gladbach vs. Werder Bremen TUDN, FS1

9:30 am Este/6:30 am PT Wolfsburg vs. Bayer Leverkusen TUDN, FS1

12 pm Este/9 am PT Freiburg vs. Eintracht Frankfurt FOX Deportes, FS2

Cuartos de final Mundial Sub 17

2:30 pm Este/11:30 am PT Holanda vs. Paraguay Telemundo, FS2

6 pm Este/3 pm PT México vs. Corea del Sur Telemundo, FS1

Liga MX

1 pm Este/10 am PT Pumas vs. FC Juárez Univision, TUDN

7:45 pm Este/4:45 pm PT Santos vs. Cruz Azul FOX Deportes, FS2